"Mensa, il costo cresce perché migliora la qualità"

Prosegue lo scontro politico a Recanati sul tema delle tariffe delle mense scolastiche. Dopo la richiesta delle opposizioni di convocare un consiglio comunale ad hoc, Fratelli d’Italia replica duramente accusando le minoranze di alimentare polemiche "per ragioni di immagine" su una questione che – ricordano – era già stata definita in passato.

"Vogliono il ristorante migliore, ma pretendono di pagare come al più modesto frequentato sino a ieri", afferma l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Bartomeoli sottolineando che le tariffe sono state fissate un anno fa, in sede di bilancio, con l’astensione delle stesse forze di minoranza.

In una nota, il partito di Giorgia Meloni rimarca che la gara per l’affidamento del servizio mensa è stata avviata e portata avanti dalla precedente amministrazione: "Non è questa Giunta ad aver scelto condizioni economiche più onerose, ma le conseguenze di un bando pubblico già impostato".

Secondo il coordinatore di FdI, Simone Simonacci, l’attuale gestore Serenissima Ristorazione spa applica quanto previsto dal capitolato che ha introdotto prodotti biologici e a km zero: "Una scelta che inevitabilmente comporta costi maggiori, legati alla qualità del servizio e non ad arbitrarie decisioni economiche del Comune".

La maggioranza rivendica anche gli interventi messi in campo a sostegno delle famiglie: ampliamento delle fasce Isee agevolate, aumento della quota a carico del Comune dal 32% al 38%, conferma delle riduzioni per chi ha più figli. "Sono fatti concreti, non slogan", sottolineano i meloniani.

Respinte al mittente anche le accuse che collegano i rincari a presunte morosità da parte delle famiglie. "Si tratta di pura strumentalizzazione politica. Il prezzo cresce per motivi oggettivi", spiegano. Il comunicato si chiude con un nuovo affondo verso chi ha sollevato dubbi e accuse: "Questa amministrazione ha scelto la trasparenza, informando con largo anticipo sugli adeguamenti delle tariffe. La sinistra può continuare a presentare mozioni d’urgenza, ma i cittadini sanno distinguere chi fa propaganda da chi lavora con serietà e responsabilità".