Mensa, rincari per il nuovo appalto

Ha sollevato proteste e polemiche l’aumento del costo del buono pasto alla mensa scolastica: infatti da lunedì la tariffa passa da 3,60 a 4,50 euro a pasto per il 1° figlio. Un rincaro che pesa sulle famiglie, ma che l’Amministrazione spiega causato dal nuovo appalto per la ristorazione scolastica, aggiudicato a fine settembre scorso, che ha introdotto standard più elevati: pasti biologici, a chilometro zero e con minore impatto ambientale. Quindi, a fronte delle critiche delle minoranze, l’Amministrazione ha ricordato che le premesse dell’aumento non sono una scelta della nuova Giunta, bensì della precedente amministrazione, guidata da Antonio Bravi, che già nel giugno 2024 aveva approvato il bando e indetta la gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica con parametri che, inevitabilmente, hanno fatto lievitare il costo complessivo del pasto: da 4,36 del 2024 a 5,56 euro (Iva inclusa) di quest’anno con un impatto di circa 200.000 euro in più ogni anno sul bilancio comunale. La quota a carico delle famiglie è stata fissata a 4,50 euro mentre il Comune copre il 38% del costo contro il 32% del passato. Sono previste riduzioni per il secondo e terzo figlio, oltre a un ampliamento delle fasce di esenzione parziale: il limite Isee è stato alzato a 12.500 euro consentendo così a un numero maggiore di famiglie di ottenere agevolazioni. Il Comune sottolinea di aver comunicato già a fine 2024 l’aumento e le relative motivazioni, sia con note stampa che attraverso l’app di gestione della mensa, e respinge l’idea che il rincaro sia legato a eventuali morosità: "Non sarebbe giusto far gravare sui cittadini puntuali i debiti di altri". Anche il Comitato Mensa, che raccoglie rappresentanti dei genitori, conferma la ricostruzione: l’aumento è legato all’appalto e non a decisioni improvvise. "Si tratta di un investimento in qualità – scrive il Comitato – perché i nuovi standard prevedono prodotti biologici, a filiera corta e criteri ambientali minimi. Costi maggiori, ma anche benefici concreti". Il Comitato, inoltre, ricorda alle famiglie che hanno diritto alle agevolazioni di presentare domanda entro oggi. In conclusione, se è vero che il buono pasto costa di più, è altrettanto vero che il Comune contribuisce oggi in misura maggiore rispetto al passato e che gli studenti recanatesi usufruiscono di un servizio con livelli qualitativi più alti. L’Amministrazione e il Comitato Mensa assicurano che il dialogo con le famiglie continuerà, per monitorare il servizio e accogliere segnalazioni e suggerimenti. Asterio Tubaldi