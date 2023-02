Mensa scolastica e casa di riposo, le rette al centro del Consiglio

È fissata per domani (ore 21.15) una seduta del consiglio comunale di Corridonia che si riunirà in sessione straordinaria nella sala consiliare del Municipio. Sono due i punti all’ordine del giorno che verranno discussi, oltre alle eventuali comunicazioni da parte del primo cittadino Giuliana Giampaoli le quali saranno trattate all’inizio, dopodiché si procederà con il confronto in merito all’approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.u.p.) relativo agli anni 2023, 2024 e 2025. Nel programma figura anche una mozione congiunta presentata dai gruppi consiliari di minoranza "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia" che, come oggetto, verterà sulle tariffe dei servizi sociali e scolastici validi per l’anno in corso, deliberati dalla Giunta a dicembre. "Si chiede al sindaco – recita l’opposizione – la revoca della delibera e di riproporre la stessa: azzerando il costo dell’assistenza a mensa, impegnandosi a trovare altre soluzioni per il nuovo anno scolastico per la gestione del servizio e di non prevedere alcun aumento per le rette della casa di riposo, almeno per gli ospiti residenti, impiegandosi a trovare canali alternativi, ad esempio contributi regionali, per sopperire ad eventuali aumenti del costo del servizio – continua – e di reperire i fondi necessari mediante riduzione di alcune spese previste nel bilancio".

Diego Pierluigi