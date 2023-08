Mensa scolastica e centro diurno: gli impegni di spesa

È vero che ancora si va al mare, ma ormai è tempo d’iniziare a pensare all’inizio dell’anno scolastico. La dirigente dell’Area Servizi al Cittadino e Affari Generali del Comune di Recanati ha già adottato gli impegni di spesa necessari per il servizio della mensa sia scolastica (a tavola menù tradizionale e vegano) che per il centro diurno "L’Infinito" e l’asilo nido, tutti affidati sin dal 2018 alla Serenissima Ristorazione spa di Vicenza. Da settembre a dicembre saranno necessari circa 270mila euro per la mensa scolastica e da gennaio a giugno altri 400mila, tenendo conto che il buono pasto ha un costo per l’amministrazione di 4,20 ciascuno oltre Iva. Per gli utenti del centro diurno per disabili di Villa Teresa "L’Infinito" l’impegno di spesa assunto è di 3.500 euro sino a fine anno e di altri 4.500 per arrivare all’estate prossima. Per i pasti dei piccoli dell’asilo nido, che quest’anno si sposteranno alla scuola Le Grazie per permettere i lavori di ampliamento e messa a norma del Nidotondo, la spesa ipotizzata è di poco più di 20mila euro sino a dicembre e altrettanta da gennaio a luglio. Nei prossimi mesi l’ufficio sarà impegnato anche nella definizione della nuova gara d’appalto per l’aggiudicazione del servizio in quanto il contratto con la Serenissima scadrà a luglio. Da tempo il comitato Mensa ha chiesto di poter partecipare alla definizione del nuovo bando di gara visto anche che, da un sondaggio effettuato fra studenti, famiglie e insegnanti, il giudizio sul servizio spesso non ha raggiunto neanche la sufficienza.