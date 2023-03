Mensa scolastica per l’infanzia, partite le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni al servizio mensa per l’anno scolastico 20232024 rivolte agli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia del Comune di Morrovalle. Le tariffe saranno determinate in base al reddito Isee da zero a 6mila euro non sono previsti costi, poi da 6mila a 10mila euro la tariffa sarà di 2,50 euro, da 10mila a 16mila di 3 euro, da 16mila a 22mila di 3,50 euro ed infine per oltre 22mila o per chi non presenta l’Isee, la tariffa sarà pari a 4 euro. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online accedendo alla piattaforma e-Civis mediante credenziali Spid o Cie con la piattaforma raggiungibile al link: morrovalle.ecivis.it. La richiesta, valida per l’anno scolastico, dovrà essere presentata sia dai nuovi iscritti sia da coloro che hanno usufruito del servizio mensa nell’anno scolastico passato (che troveranno gran parte dei campi anagrafici già compilati). In corso d’anno ogni variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione (cambio di residenza, eventuale rinuncia al servizio richiesto, eventuali variazioni di diete), dovrà essere tempestivamente comunicata all’ufficio Scuola a mezzo mail: [email protected] Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Scuola del Comune chiamando: 0733.223130 o 0733.223116 e durante gli orari di apertura al pubblico.