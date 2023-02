Sulle nuove tariffe per i servizi sociali, riferite anche alla mensa scolastica, approvate dall’amministrazione, è intervenuta il vicesindaco Nelia Calvigioni dopo che i gruppi di minoranza "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia" avevano posto l’attenzione sul costo dei buoni pasto deliberato. "Non ci sono stati aumenti – precisa Calvigioni – anzi, prima c’era una distinzione per i non residenti, i quali pagavano quasi cinque euro, ma se scelgono di frequentare le scuole a Corridonia, come San Claudio o Colbuccaro, abbiamo ritenuto giusto applicare tariffe uniformi per tutti. In merito al servizio mensa nei giorni in cui non è previsto il rientro, oltre ad essere contemplato dal regolamento comunale stabilito anni fa però di fatto mai applicato se non alla primaria Martiri della Libertà, è stato esteso all’istituto comprensivo Lanzi, mettendo in chiaro quali sono le possibilità. Il Comune si impegna ad adeguare gli spazi delle strutture scolastiche per la mensa, poi parliamo di un servizio dedicato solo ai genitori che lavorano e non hanno una rete parentale a cui affidare i figli. Il costo del pasto è 4 euro, più 2 da destinare all’educatrice per l’assistenza se la scuola ne fa richiesta, c’è la possibilità del trasporto scolastico al Cag, aperta anche all’infanzia se minimo 7 famiglie lo richiedono; è un atto di indirizzo sperimentale per un organizzazione preventiva dell’anno scolastico. Sono stati integrati dei servizi, considerando le esigenze emerse dopo incontri con genitori e scuola".