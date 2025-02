Mensa, scuolabus e rette della rsa: "I costi saranno aumentati"

Aumenteranno i costi per poter usufruire della mensa scolastica, scuolabus e residenza protetta per anziani. Ed è stato introdotto che, in caso di mancato ticket sulle auto lasciate nei parcheggi a pagamento, scatterà la multa per divieto di sosta, a differenza di prima che si saldavano le ore mancanti". Ad affermarlo è stato l’assessore Luca Strovegli, durante l’assemblea di presentazione del bilancio di previsione 2025-2027, svolta giovedì sera nei locali della Delegazione municipale di Porto Potenza. Oltre a lui, c’erano i i consiglieri di maggioranza Sonia Pace, Nicolas Sampaolo e Antimo Flagiello.

Il bilancio verrà messo al voto nel consiglio comunale di oggi, alle 21, nell’auditorium Scarfiotti di Potenza Picena. Ma ecco le prime anticipazioni. "Il bilancio del 2025 ammonta a 15 milioni e 600mila euro di entrate e pari sono le uscite – ha detto l’assessore Strovegli -. Nel piano delle opere pubbliche sono previsti degli interventi nei due cimiteri con l’acquisti di nuove lapidi (210mila euro), la riqualificazione del campo di calcio a Porto Potenza (un milione e 40mila), la realizzazione della bretella tra via Olimpia e via Beethoven (810mila), la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada di via Molino Vecchio (418mila), interventi di difesa della costa (83.193), demolizione e ricostruzione scuola media Porto Potenza (tre milioni e 681mila) e miglioramento sismico della sede dell’ufficio tecnico in via Cutini (645.500)". A quel punto si è addentrato sulle principali novità del bilancio. "Sono in arrivo degli aumenti per i servizi a domanda individuale – ha sottolineato l’assessore Strovegli –. Ad esempio, la retta da pagare per la residenza protetta passa da 1.200 euro a 1.350 per coloro che hanno un Isee sotto o pari ai 40mila euro. Mentre per chi che hanno un Isee superiore, da 1.550 euro si passa a 1.700.

Idem la mensa scolastica: all’asilo nido il costo di un pasto non sarà più di 3 euro ma di tre e mezzo, per le elementari da tre euro si va a quattro, e per le medie costerà cinque euro. E ancora: l’uso del palazzetto dello sport da 15 euro all’ora va a 20, e il trasporto scolastico da 104 euro a bambino è passato a 150. Per i parcheggi a pagamento abbiamo previsto proventi per 50mila euro. Sulle contravvenzioni al codice della strada si è stimato 600mila euro di incassi, meno dei 770mila euro dell’anno scorso, perché ci sono meno multe elevate dal T-red sulla Statale".