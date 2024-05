Mense, conto da 612 euro l’anno: "Aumenti dovuti all’inflazione, ma abbiamo ampliato le esenzioni"

È di 612 euro l’anno la spesa media per la mensa nelle scuole di Macerata, sia in quelle dell’infanzia che alla primaria. È quanto emerge dalla settima indagine condotta da Cittadinanzattiva sulle tariffe delle mense scolastiche di tutti i 110 capoluoghi italiani. La famiglia di riferimento considerata dallo studio è composta da tre persone (due genitori e un figlio minore) e ha un reddito lordo annuo di 44.200 euro (con corrispondente Isee di 19.900 euro). Per la scuola dell’infanzia, nelle Marche fanno meglio di Macerata sia Pesaro con una spesa media annuale di 558 euro, che Ancona, con una spesa media annuale di 574 euro, mentre Fermo, Urbino e Ascoli registrano costi più elevati (rispettivamente 648 euro, 648 euro e 684 euro). Per quanto riguarda la primaria, invece, Macerata, sempre con 612 euro, si colloca al secondo miglior posto dopo Ancona, e prima di tutti gli altri capoluoghi. Nello specifico a Macerata il costo di un pasto è di 3,40 euro (media regionale 3,55 euro per l’infanzia e 3,88 euro per la primaria ), il costo mensile è di 68 euro (media regionale 69 euro per l’infanzia e 78 euro per la primaria), il costo annuale è di 612 euro (media regionale 621 euro per l’infanzia e 699 euro per la primaria). Insomma, nonostante alcuni rincari dello scorso anno, le nostre tariffe restano ancora abbastanza contenute, mantenendo fede ad una storica tradizione.

"L’anno passato, a causa del forte impatto dell’inflazione, abbiamo fatto alcuni ritocchi al rialzo per le famiglie a più alto reddito, ma ampliando contemporaneamente la fascia d’esenzione per quelle meno abbienti. Quest’anno, però, non abbiamo toccato nulla", afferma l’assessore Katiuscia Cassetta. "Gli anni precedenti – prosegue – hanno visto i prezzi salire in modo rilevante. Abbiamo provato a riassorbire questi incrementi, ma non abbiamo potuto evitare qualche aumento, peraltro modesto e spalmato in modo da garantire equità sociale. Nonostante questo, i numeri dell’indagine confermano che siamo al di sotto della media regionale". E, poi, c’è da considerare l’aspetto qualità, sempre prioritario nel definire il menu e, conseguentemente, anche le tariffe. "Abbiamo avuto un incontro con i comitati mensa e presto ci vedremo anche con i professionisti dell’Ast per modulare un menù che riesca a tener conto sempre più delle tante e diverse esigenze emerse, garantendo sempre la massima qualità e cercando di contenere al massimo la spesa delle famiglie".