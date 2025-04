Mense e alimentazione. Camerino aderisce alla Green Food Week

Il Comune di Camerino ha aderito anche quest’anno alla Green Food Week, in programma dal 7 all’11 aprile, idealmente unendosi ad una maxi tavolata che riunisce mense scolastiche, universitarie, ospedaliere, aziendali, istituti di ricerca, associazioni e medici pediatri, tutti impegnati a fare la propria parte per la salvaguardia dell’ambiente. Questa iniziativa, dedicata all’impatto che l’alimentazione ha sull’ambiente ed inoltre sulla salute, punta a ridurre concretamente l’impatto dell’alimentazione sul clima. È stata istituita nel febbraio del 2005.

La Green Food Week è dunque un’opportunità per riscoprire la dieta mediterranea, valorizzando i legumi come protagonisti del pasto, scegliendo cibi stagionali e locali, coltivati con metodi che preservano la fertilità del suolo, come il biologico, per garantire una maggiore qualità e sostenibilità alimentare. Un’attenzione che si concentra anche sulla prevenzione degli sprechi alimentari i quali contribuiscono all’8% delle emissioni di CO2 nell’atmosfera.

Si tratta di un’iniziativa promossa da Foodinsider, la quale mette insieme mense da nord a sud Italia. Il menù green di questa settimana, mette in luce il consumo di prodotti locali, biologici e di alimenti a basso impatto ambientale. La proposta del Comune per la Green Food Week, consiste nell’adozione di un menù green per il 10 aprile. La Green Food Week è un’occasione molto importante, per contribuire alla presa di coscienza che il clima dipende dalle persone, e che dunque, tutti possiamo ridurre la nostra impronta ambientale.