Mense e asili, una guida per i pagamenti online: "Servizi più semplici a disposizione delle famiglie"

Una guida per spiegare in maniera facile come utilizzare il portale delle mense e degli asili nido comunali, a Tolentino. È stata predisposta dall’assessore alle politiche sociali Elena Lucaroni (foto) e dal consigliere delegato Fabio Montemarani, con gli uffici e il centro stampa. Basta entrare nel portale dei servizi e pagamenti online delle mense e degli asili del Comune e accedere all’area riservata mensa/nido, utilizzando lo Spid. In Simeal bisognerà selezionare, nella parte bassa dello schermo, "estratto conto" e si potranno ricavare le informazioni sul saldo, importo dovuto e versato, il dettaglio dei consumi dei buoni pasto, e predisporre il bollettino per i pagamenti. La brochure sarà distribuita dall’ufficio servizi sociali e in tutte le scuole. "Con l’obiettivo di facilitare le famiglie – informa Lucaroni – abbiamo deciso di creare un valido aiuto nella procedura telematica. Il mondo digitale può e deve essere utilizzato per semplificare la vita dei cittadini. Ringrazio il consigliere delegato Montemarani e soprattutto il centro stampa e le operatrici del settore servizi sociali per aver collaborato sia al vademecum cartaceo, sia al tutorial video". "A breve sarà rieletto anche il comitato mensa – ricorda Montemarani, per l’accorpamento dei due istituti Don Bosco e Lucatelli –. Un organo importante per l’amministrazione, che funge da supporto e controllo del servizio delle mense scolastiche".