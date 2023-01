"Mense scolastiche: soluzione temporanea per il personale"

"Sfruttare i bambini e le mense scolastiche per fare qualunquismo politico è troppo. La questione è stata strumentalizzata". L’assessore alle Politiche sociali, Elena Lucaroni, ieri ha illustrato la riorganizzazione temporanea delle mense scolastiche, insieme al sindaco Mauro Sclavi e al consigliere delegato Fabio Montemarani, per replicare anche alla minoranza di ’Tolentino nel Cuore’.

"La chiusura del punto cottura avvenuta a gennaio è soltanto temporanea e appena possibile verrà riattivato – ha spiegato l’assessore -. Si è verificata una concomitanza di personale assente per malattia (tre unità), la cui sostituzione avrà un costo per l’amministrazione di oltre 25.000 euro, quindi non c’è nessun risparmio sulla pelle dei bambini. La problematica del personale delle mense scolastiche è cronica, dovuta anche al piano dei pensionamenti che negli anni della vecchia amministrazione non è stato adeguatamente gestito e oggi stanno venendo a galla tutte le criticità della mala gestio fin qui ereditata. Dal 2007 ad oggi tra il personale dei nidi e delle mense ci sono stati 23 pensionamenti e soltanto 8 nuove assunzioni, il tutto con un aumento di personale proveniente da cooperative rispetto alle assunzioni dirette dell’ente comunale. In questa fase di emergenza per tamponare la situazione abbiamo deciso non di aumentare il personale esterno delle cooperative bensì di aumentare le ore di quello già presente da oltre un anno. La selezione con bando pubblico fatta in precedenza non è stata annullata, come cercano far credere le consigliere Luconi, Prioretti e Tatò, bensì non è stato dato seguito alla graduatoria perché si sta sviluppando un differente approccio e un nuovo modello di gestione, più organico ed efficace; ad esempio, attraverso questa riorganizzazione è stato possibile prolungare l’orario dell’Asilo del Cuore in centro storico fornendo un servizio fondamentale". Lucaroni ha evidenziato un altro aspetto: circa 126mila euro di buoni pasto non pagati. "Abbiamo attivato una ricognizione puntuale per capire le motivazioni di questi mancati pagamenti e una procedura di recupero crediti verso coloro che sono morosi e al contempo non sono in condizioni disagiate – ha aggiunto - riuscendo a recuperare 6.000 euro in venti giorni. Questa situazione si perpetra da diverso tempo e non c’è stata la volontà politica fino ad ora di trovare una soluzione che non pesasse sulle spalle della collettività e della contribuzione pubblica". "Quei soldi non sono mai stati richiesti dalla precedente amministrazione – afferma Montemarani -. Nonostante tutto, abbiamo lasciato le tariffe invariate. Se la minoranza vuole davvero collaborare, come dice, lo faccia invece di disinformare i cittadini". "Se l’opposizione deve dire qualcosa – ha concluso il sindaco – che almeno sia qualcosa di reale".