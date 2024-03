Mense scolastiche: sostegno del Comune alle famiglie

Sostenere le famiglie del territorio, in particolare quelle che usufruiscono dei servizi mensa negli asili e nelle scuole dell’infanzia cittadine. Per questo motivo, il Comune di Potenza Picena ha deliberato degli aiuti a favore dei nuclei familiari con bambini che frequentano le mense scolastiche, attingendo alle risorse provenienti dal fondo governativo 0-6 anni. L’intervento è destinato a quelle famiglie che si avvalgono del servizio di mensa scolastica nei nidi d’infanzia pubblici e privati, e pure nelle scuole dell’infanzia pubbliche e paritarie del territorio comunale. Una misura per tutti, considerato che non è vincolata dall’Isee. Sono 140 le domande accolte dall’ente per 66mila euro complessivi impiegati. Attualmente è in fase di conclusione l’atto che porterà alla liquidazione delle somme nei confronti dei beneficiari. L’intervento riguarda la copertura, anche totale, delle spese di mensa scolastica riferite agli anni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. "È una misura che abbiamo fortemente voluto – spiega il sindaco Noemi Tartabini – e che si va ad aggiungere al milione di euro di risorse stanziate dal Comune nel 2023 in ambito sociale. La cifra include contributi per asili nido, mensa scolastica, ampliamento offerta formativa e acquisto materiale scuole, assistenza scolastica e domiciliare minori con disabilità, progetti educativi per minori con disagi familiari, rette per ricoveri in strutture sanitarie".