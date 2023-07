Mense scolastiche e trasporti, arrivano i rincari a Macerata: "Fino a 140 euro l’anno in più”

Macerata, 22 luglio 2023 – Rincari in arrivo per i servizi mensa e trasporto scolastico. "Purtroppo da due anni ci sono aumenti costanti e abbiamo riassorbito tutto il possibile – spiega l’assessore alla scuola Katiuscia Cassetta –, ma di più non potevamo. Li abbiamo però contenuti al massimo: nell’ipotesi peggiore, saranno 14 euro al mese in più per chi ha redditi sopra ai 50mila euro".

A imporre gli aumenti deliberati dalla giunta nei giorni scorsi è stata l’inflazione. Restano invece invariate le tariffe per gli asili nido, per la scelta di non gravare con i costi sulle giovani famiglie.

In relazione al trasporto scolastico, a causa dei forti aumenti delle tariffe regionali, è stato applicato un più 10 per cento. L’aumento dei costi è stato riassorbito dal Comune per la differenza, e solo parzialmente caricato sul costo del servizio. Per quanto riguarda le tariffe del servizio mensa, nonostante i forti rincari delle derrate alimentari già dallo scorso anno, è stato definito, in maniera progressiva e in linea con gli altri Comuni, un aumento per quanto riguarda le tre fasce che superano i 30mila euro di Isee, fino appunto a una spesa di 140 euro in più all’anno per i redditi oltre i 50mila euro o per chi non ha una dichiarazione Isee.

Il Comune si fa comunque carico della ulteriore quota di aumento dovuta all’inflazione. "Di più non potevamo fare, altrimenti sarebbe diventata una questione da Corte dei conti – ribadisce l’assessore Cassetta –. Abbiamo confrontato i prezzi di mense e trasporti nei Comuni vicini, e siamo quelli con più fasce, fino a 15mila euro di Isee non ci sono aumenti, saranno lievi quelli tra 30mila e 40mila, gli sgravi per secondo e terzo figlio restano, e il massimo rincaro è per chi ha oltre 50mila euro di redditi: con un figlio a mensa ogni giorno per dieci mesi, sono 14 euro in più al mese rispetto all’anno scorso. Dispiace, ma ci abbiamo ragionato in ogni modo in maggioranza e in giunta, con l’ufficio scuola, l’ufficio bilancio. Dobbiamo anche rifare l’appalto per le derrate, dove ho voluto mantenere il bio e ho aggiunto i prodotti a km zero. Tra l’altro i rimborsi sul biologico sono molto più bassi rispetto ad anni fa. Abbiamo fatto miracoli con quello che consente il bilancio. Al massimo avremo 130mila euro in più con questi aumenti: non è tantissimo, ma aiuta a tenere i conti in ordine. I paganti in tutto sono duemila circa, e per oltre 1.100 bambini non cambierà nulla".

L’assessore ha tenuto però a non tagliare sulla qualità. "Così come non ho voluto toccare nulla sui nidi, dove pure abbiamo servizi eccellenti. Quest’anno sono tornate anche ad aumentare le domande, passate da una novantina circa a 125". Per i trasporti, l’aumento della Regione è del 16 per cento. "L’anno scorso l’abbiamo riassorbito, ma quest’anno non è più possibile".