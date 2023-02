Menù con piatti a minore impatto ambientale "Green Food Week" nelle mense scolastiche

I Comuni di Tolentino e Camerino aderiscono alla Green Food Week 2023, iniziativa nazionale coordinata dall’associazione Foodinsider che invita le mense a offrire menù sostenibili, con piatti a minore impatto ambientale. "Le mense di Camerino coinvolte nell’iniziativa – spiega il vicesindaco Antonella Nalli – sono quelle comunali della scuola primaria e della scuola dell’infanzia, dove cerchiamo da sempre di servire pasti buoni e genuini, consapevoli della grande importanza dell’alimentazione per lo sviluppo dei nostri ragazzi". Per le scuole è stato prodotto un ricettario di piatti a basso impatto ambientale, un kit informativo per gli insegnanti e un kit didattico per attività da fare in classe. Anche a Tolentino, come da programma nazionale, questa settimana è stato previsto un menù speciale: un primo piatto con un cereale con condimento di verdura di stagione, possibilmente biologica e locale, un secondo piatto a base di legumi e un contorno con verdure di stagione biologiche e locali. Per l’occasione sono stati preparati pasta biologica con zucca gialla bio e polpette di legumi bio con finocchi crudi, sempre biologici e locali. "Da sempre – ha ribadito l’assessore alle politiche sociali di Tolentino Elena Lucaroni – le nostre mense comunali si distinguono per l’alta qualità dei cibi preparati con ingredienti che prediligono il biologico e il km zero".