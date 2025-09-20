Mercatini e artisti di strada. Ecco la festa di fine estate

Fiera mercato, artisti di strada, sport e divertimento per grandi e piccini. Serrapetrona saluta l’estate e lo fa domani con una festa da mattina a sera nella frazione di Caccamo, caratterizzata dal lago e da diverse attività turistiche e di ristorazione. Nasce così la Festa di fine estate, nella sua prima edizione, pensata dal Comune, dalla Pro loco e sostenuta dalla Regione "per valorizzare un territorio che ha tanto da offrire e non solo durante la bella stagione", spiegano gli organizzatori.

Durante la giornata sarà possibile trovare le bancarelle di artigianato artistico. Grazie all’associazione Monti Azzurri Canoa Kayak, dalle 14 si potranno provare i due sport d’acqua sul lago, con il supporto dei tecnici specializzati. Piazzale Beniamino Gigli (di fronte agli uffici dell’Usr) alle 15.30 e alle 17 ospiterà due spettacoli degli artisti di strada. Il primo vedrà come protagonista Saeed in "L’incantatore di folle", uno show di grande arte, pura emozione e partecipazione attiva, mentre il secondo Giorgio Bertolotti in "Unicycle Dream Man", che stupirà con un’originale performance di equilibrismo su una ruota; i susseguono momenti di giocoleria frizzante, evoluzioni tecniche a cavallo di un monociclo gigante e per finale uno strampalato spogliarello in equilibrio su una ruota che lascerà il pubblico a bocca aperta. Non mancheranno punti di ristoro con specialità enogastronomiche locali e non solo. Sarà inoltre possibile scoprire i sapori della tradizione nelle numerose attività presenti a Caccamo. Gli amanti della natura potranno unire incantevoli passeggiate nei pressi del lago e poi godere degli appuntamenti in programma.