Mercatini e tombolate. Il cartellone del Natale

A San Severino è Natale. Pronto il cartellone di eventi per le festività natalizie. Concerti, mercatini, feste in piazza, tombolate, mostre, un percorso selfie e tanto altro ancora sono le proposte per grandi e piccini, che si svolgeranno tra il mese di dicembre e l’inizio del nuovo anno. Si inizia sabato 7 dicembre con l’accensione delle luminarie alle 17,30 in piazza del Popolo e alle 18, i bambini della scuola dell’Infanzia e delle prime tre classi della scuola Primaria daranno vita a "Canzoni sotto l’albero". Domenica 8 sarà la volta del Mercatino di Natale, con prodotti enogastronomici a chilometro zero e piccolo artigianato artistico aperto dalle 9 in piazza del Popolo. Sempre dalle 9, le attività commerciali di via Garibaldi celebreranno la "Festa del Panettone". Alle 18, in piazza del Popolo, il "Concerto sotto l’albero" con canzoni Disney e atmosfere natalizie. Sabato 14, alle 21 nella chiesa di San Giuseppe, il Coro Tourdion Ensemble del Corpo Filarmonico "Francesco Adriani" presenterà il concerto "A Ceremony of Carols".

Domenica 15 sarà dedicata alla solidarietà con "Il Baratto di Natale", un mercatino del riuso a sostegno dei bambini e delle famiglie della città, dalle 16 in piazza del Popolo. Alle 17, i bambini delle classi 4 e 5 della scuola Primaria, insieme alle classi a indirizzo musicale e piano scuola estate della scuola secondaria, canteranno sotto l’albero con l’animazione di Carolina. Sabato 21 dicembre alle 16 in piazza del Popolo arriverà Babbo Natale. Domenica 22, dalle 15,30, il Comitato del Centro Storico e l’associazione Palio dei Castelli organizzeranno "Natale in centro storico" in piazza Padella. Martedì 24 dicembre, a Mezzanotte, brindisi con il "Vin brulé sotto l’albero" organizzato dal Gruppo Scout in piazza del Popolo. Giovedì 26 alle 16 si terrà la tradizionale "Tombola di Natale" e il 28 alle 17, il concerto "Voci di Natale".

Il giorno successivo, dalle 9, piazza del Popolo si trasformerà in "Una piazza d’altri tempi" con il Mercatino di Antiquariato. La giornata si concluderà alle 20,45, al teatro Feronia, con un concerto gospel, parte del San Severino Marche Blues Festival. Il programma di dicembre si chiuderà con il Capodanno in Piazza, martedì 31 dicembre, a partire dalle 22:30 in piazza del Popolo, con musica e intrattenimento di Moon Dance e Radio 105. Gli eventi proseguiranno nel nuovo anno: venerdì 3 gennaio alle 21 il teatro Feronia ospiterà il "Concerto dell’Accademia Feronia". Il 4, sempre alle 21, ci sarà il "Concerto dell’Epifania" e il 5 gennaio, a partire dalle 15, si celebrerà la 60ª edizione del "Presepio Vivente delle Marche". Nel giorno dell’Epifania, dalle 16 in piazza del Popolo, "Befana in Piazza" con il concorso "Miss Befana" e animazione a cura di Multiradio.