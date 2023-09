Mercatini, musica e street food per tutti i weekend di settembre

A Recanati sembra non finire mai l’estate e l’Amministrazione, insieme a Confartigianato, per ogni week-end di settembre ha programmato shopping e divertimento. Già ieri sera piazza Leopardi è stata invasa dagli stand del mercatino e dello street food, oltre che dai bambini attirati dai gonfiabili, mentre i grandi ammiravano il concorso di eleganza per auto storiche ascoltando musica con dj. Si replica anche questa sera e altrettanto sarà nelle prossime settimane dove non mancheranno la musica, i mercatini, lo street food. Per domenica 24 in programma la seconda edizione della festa dello sport, mentre sabato 30 e domenica 1° ottobre in piazza Leopardi bolliranno i pentoloni della polenta fra musica e mercatino d’antiquariato.