Mercatini, passeggiate e concerti. Al via gli appuntamenti di Natale

Al via gli eventi natalizi ad Appignano. Si parte domenica con la gara podistica "Appignano Xmas 4run"; raduno alle 8 all’impianto sportivo A Cicarè, partenza alle 9 (iscrizioni entro le 12 di domani sull’area riservata http://tessonline.fidal.it/login.php). Passeggiata naturalistica aperta a tutti di 3 km, e mini gara podistica per bambini (0-10 anni) che potranno cimentarsi in due percorsi su circuito cittadino. I partecipanti potranno visitare gratuitamente il museo della Ceramica e il museo del Telaio, e lo show room CeramicStore. Alle 10 apertura dei mercatini; alle 17 l’accensione dell’albero in piazza Umberto I. "Caccia al tesoro" alle 11 e, alle 15.30, musical Disney a cura de Gli Stronati. Sabato prossimo alle 16.30, nella sala eventi del palazzo comunale, cerimonia di conferimento merito scolastico agli studenti appignanesi che si sono distinti. Il 24 dicembre alle 17 Babbo Natale a cavallo consegnerà i regali a bimbi e bimbe in piazza Umberto I. Il 26 alle 21.15, nella chiesa di Gesù Redentore, concerto di Natale del Corpo Bandistico Città di Appignano diretto dal maestro Mirco Barani. Tra le novità l’apertura della mostra di cartoline natalizie in ceramica delle artiste dell’AppCreativa, esposte dal 15 dicembre al 6 gennaio 2025.