Mercatini, spettacoli e dj set: in arrivo tre giorni da non perdere

Tre giorni di manifestazioni con musica, animazione e divertimento per tutte le età a Porto Recanati. Si parte stasera con il "Christmas Special Event", che vedrà piazza Brancondi trasformarsi in una discoteca a cielo aperto. Dalle 20 alle 2, dj Nicola Pigini animerà la serata con musica ed energia natalizia.

Domani il centro del paese si riempirà fin dal mattino. Lungo corso Matteotti, dalle 9 alle 20 si svolgeranno i mercatini di Natale, con bancarelle ricche di idee regalo originali, grazie alla collaborazione con Mylove Eventi. Il pomeriggio alle 16.30, sempre in corso Matteotti si terrà l’Oreste Castagna Show, con laboratori creativi per le famiglie. Per poi proseguire con Charly Parrot che offrirà uno spettacolo itinerante.

Infine, il 31 dicembre Porto Recanati celebrerà l’ultimo dell’anno con un’iniziativa imperdibile in piazza Brancondi. A partire dalle 23, il concerto "Easypop - La Storia del Jukebox" farà rivivere la musica dagli anni ‘50 agli anni ‘90, con un mix di hit che inviterà tutti a ballare fino a tardi, per salutare l’anno vecchio e accogliere quello nuovo in allegria.