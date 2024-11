Mercatini, spettacoli e giochi: il cartellone di Natale

Un ricco calendario di eventi accompagnerà Matelica dal 30 novembre fino all’Epifania. A illustrarlo sono stati ieri l’assessore Barbara Cacciolari e il sindaco Denis Cingolani. Tra i primi appuntamenti, da sabato 30 novembre a sabato 7 dicembre a Palazzo Ottoni, la mostra Armonie di colori di Glauco Vanni. Sabato 7 nel pomeriggio Babbo Natale sarà in piazza Mattei, quindi il centro sarà invaso di elfi e seguirà la parata Joy Christmas. Domenica 8 saranno accesi l’albero in piazza e le innovative luminarie, con una casa di Babbo Natale allestita dal Cif dove i bambini potranno esprimere i loro desideri. Nello stesso pomeriggio Caccia al Natale a cura dell’Oratrock e al teatro alle 18,30 un docu-film sul matelicese don Franco Paglioni. Tra gli eventi più attesi i Mercatini di Natale, che animeranno il centro dal 7 dicembre al 6 gennaio con prodotti artigianali, cesti natalizi e oggetti della tradizione. Il 14 dicembre Christmas Show, festival degli artisti di strada con mercatini, cibo tipico, la Casa di Babbo Natale, truccabimbi e laboratori per bambini organizzati dalla Scarpette Rosa Ballet. Nel pomeriggio per la "Scienza in Festa - Winter Edition" saranno ospiti Giulia Biondi e Massimo Polidoro. Il calendario andrà poi infittendosi nei giorni clou del Natale con appuntamenti pressoché quotidiani. "Si tratta di un programma ricchissimo – ha affermato il sindaco Cingolani – pensato per far vivere la magia del Natale in tutte le sue forme".

Matteo Parrini