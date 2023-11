Mercatini, spettacoli itineranti e tanti appuntamenti per i bambini

Ci sarà nel weekend l’accensione dell’albero di Natale, e da lì seguiranno mercatini a tema, spettacoli itineranti, musica e tanti altri appuntamenti soprattutto per i più piccoli. E’ questo il cartellone delle festività natalizie, organizzato dal Comune di Potenza Picena con le associazioni del territorio. Il via sabato, alle 15, con "Adventure Tour", una passeggiata per le vie del centro storico con i ragazzi dell’oratorio, per poi inaugurare insieme la Casa di Babbo Natale e assistere all’accensione delle luminarie in piazza Matteotti. Domenica, invece, a Porto Potenza, sarà la volta del mercatino di Natale con spettacoli in strada e alle 17.30 l’accensione delle luminarie in piazza Stazione. Proprio lì, l’8 dicembre, si terrà anche la Festa sotto l’albero con balli e canti. E ancora: il 10 dicembre, alle 16, il concerto "Quelli che...non solo Gospel" nella chiesa del Corpus Christi e alle 16.30 l’accensione delle luminarie a Montecanepino. Mentre alle 17, nel teatro Mugellini, proiezione del capolavoro Disney Pixar "Luca". Poi il 17 dicembre, alle 16, le vie del centro di Porto Potenza saranno il palcoscenico dello spettacolo itinerante "Circo di Natale" di Damiano Rossi. Mentre a Potenza Picena, alle 17, la Compagnia Palamortara metterà in scena nel teatro Mugellini lo spettacolo di burattini "Frozen alla ricerca della Regina dei Ghiacci". Tre gli appuntamenti più sentiti c’è pure il "Presepe vivente" nella Selva dei Frati Minori: il 26 dicembre, il 6 e il 7 gennaio. Il 27 dicembre, alle 21.15, il Concerto di Natale con la banda cittadina all’auditorium Scarfiotti. Spazio alla "Tombolata di fine anno",

il 29 dicembre, nell’oratorio

dei Santi Stefano e Giacomo: alle 16.30 per ragazzi e alle 21.15 per gli adulti.

Il 5 gennaio (ore 17) la proiezione del film "La Befana vien di notte" al teatro Mugellini e il giorno dopo lo spettacolo in piazza Stazione "Arriva la Befana".

g. g.