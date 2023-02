Mercatino a tema San Valentino, Stimilli: "C’è stato il pienone"

Buon successo di pubblico per il mercatino a tema San Valentino, organizzato da Mylove Eventi, domenica a Porto Recanati, che ha visto delle mascotte andare in giro per abbracciare i passanti e poi un angolo selfie per gli innamorati. "C’è stato il pienone di gente e la manifestazione è riuscita – dice l’assessore al commercio, Stefania Stimilli –. In tanti hanno avuto la possibilità di farsi un selfie e scambiarsi abbracci con le due mascotte, a forma di orsetto e cuoricino. E molti hanno condiviso sui social le foto, a dimostrazione che hanno apprezzato". Prossimo appuntamento domenica, con la festa in maschera per bambini "Insieme è … Carnevale", in piazza Brancondi, dalle 15 alle 18.30: verrà allestito un palco con dj-set di Francesca Bonvini e Giorgio Strada. Poi i truccabimbi del centro giovanile "Gharbì e gli stand dei dolci, forniti dalle pasticcerie locali e dai comitati di quartiere.