Mercatino dedicato all’inclusione sociale

Ci sarà oggi alle 16.30, in piazza del Borgo a Porto Recanati, la seconda edizione del mercatino "Unisciti a noi". A organizzarlo è il Comune, in collaborazione con l’associazione "Autonomia è Vita" e l’istituto alberghiero Einstein-Nebbia di Loreto. "Tale iniziativa vede coinvolti gli studenti dell’open Lab di Arte dell’istituto loretano – spiega l’assessore ai Sevizi sociali, Sonia Alessandrini -. La giornata è volta a finanziare il progetto "Creare e istruire giovani pensatori" che vuole promuovere, oltre all’inclusione sociale, anche attività laboratoriali di carattere creativo per i ragazzi dai 6 ai 16 anni, in modo da contrastare l’abbandono scolastico e favorire l’integrazione dei minori stranieri".