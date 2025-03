Mercatino dell’usato in piazzale Gerani

Dal 16 marzo si svolgerà ogni terza domenica del mese "Affari… nel bagagliaio", mercatino dell’usato promosso dalla Pro Matelica. Come spiega la presidentessa Fabiola Santini "chiunque potrà partecipare portando il materiale, esponendo e vendendo nel piazzale Gerani. Si potrà vendere ciò che non si usa più e trovare delle occasioni, trascorrere una domenica insieme e favorire il riciclo di prodotti, aiutando l’ambiente". Per aderire basterà compilare il modulo nel sito dell’associazione www.promatelica.it, telefonando allo 0737-685684 o al 373-8683790, scrivendo a info@promatelica.it o recandosi nella sede presso l’ex distributore di via Borgo Nazario Sauro 44.