Mercatino e bonus bimbi. Bcc in festa

Non delude le aspettative la quarta edizione di BCinCin Recanati, il brindisi natalizio organizzato dalla BCC di Recanati e Colmurano come omaggio ai soci e clienti. L’evento, ormai un appuntamento fisso del periodo natalizio, ha trasformato il loggiato e l’atrio comunale di Recanati in un vivace mercatino natalizio, con stand enogastronomici rappresentativi dell’eccellenza marchigiana. Cuore della manifestazione è stata la cerimonia di premiazione del bonus cicogna Bcc 2024, condotta dal deejay Nicola Pigini. Il bonus, dal valore di 300 euro, è stato offerto ai soci della banca che in questo anno hanno accolto un nuovo figlio (nato, adottato o affidato). "Un sostegno concreto ai giovani genitori – ha dichiarato il presidente della Bcc, Sandrino Bertini, affiancato dal vice presidente Paolo Maggini e dal direttore generale Davide Celani – che testimonia il nostro impegno verso le famiglie del territorio". Alla cerimonia hanno partecipato anche il sindaco di Recanati, Emanuele Pepa, e l’assessore alla Cultura, Ettore Pelati.

Ad allietare i presenti ci hanno pensato i musicisti Dave e Mauro Orlando, il duo padre e figlio che ha eseguito alcune tra le più celebri hit internazionali. Novità di questa edizione è stata la presenza del delegato sommelier Ais Macerata, Cesare Lapadula, che ha illustrato le caratteristiche dei vini in degustazione, accompagnando il pubblico in un viaggio alla scoperta dei processi di vinificazione. BCinCin Recanati si conferma un evento che, anno dopo anno, rafforza l’identità locale e i valori cardine della Bcc di Recanati e Colmurano, contribuendo a rendere il Natale ancora più speciale.

Antonio Tubaldi