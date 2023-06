Mercatino in centro e trekking botanico

Si conclude questo fine settimana "Sassotetto in fiore, l’altra fioritura". Domani è la volta de "I figli dei fiori", mercatino di abbigliamento e accessori vintage, artigianato, piccolo antiquariato curato dalla Dress&Co Eventi, che colorerà il centro storico di Sarnano dalle 9 alle 20 con bancarelle ed espositori tra via Roma e piazza Perfetti. Domenica trekking botanico, con una guida del Cai ed esperti che parleranno di fiori e piante; alle 11 in piazza della Libertà si esibirà la Monti Azzurri New Band e alle 15 al loggiato di via Roma premiazione del Concorso fotografico dedicato alla fioritura, seguita dal convegno su fiori, api e miele del prof Fabio Taffetani.