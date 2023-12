Mercatino natalizio, cambia la viabilità

Cambia la viabilità domani in corso Cairoli, in occasione del mercatino natalizio. Dalle 7 alle 20 scatta il divieto di transito n corso Cairoli ambo i lati (tratto compreso tra via Beniamino Gigli, piazza Nazario Sauro e piazza Nazario Sauro, lato istituto bancario, su tutta l’area) divieto di transito dalle 8 alle 20 (fino al termine della manifestazione), in via Moje e via della Nana, (i veicoli dei residenti di via Moje, via della Nana, via Pannelli potranno accedere sulla stessa da via Bastianelli in deroga all’area pedonale), corso Cairoli, eccetto veicoli di soccorso, polizia, veicoli necessari per l’organizzazione dell’iniziativa, quest’ultimi fino alle 10.30, via Pancalducci, nel tratto compreso tra la rotatoria con via Braccialarghe fino a via Severini, eccetto autorizzati (deviazioni del traffico sul percorso via Braccialarghe, via San Francesco, via Mattei (i veicoli diretti in centro storico e al quartiere Pace saranno indirizzati sul percorso: via Mattei, via Tucci, via Mameli, viale Trieste, via Severini, eccetto residenti. Prevista la direzione obbligatoria dritto in via Pancalducci a scendere in prossimità dell’intersezione con via Severini eccetto residenti nel quartiere Severini; direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione tra via Severini e via Pancalducci, valido per i veicoli in uscita da via Severini; direzione obbligatoria a destra all’intersezione tra via Maffeo Pantaleoni e piazza Nazario Sauro valido per i veicoli provenienti da via Maffeo Pantaleoni che saranno convogliati verso viale Diomede Pantaleoni.