Mercato a Recanati: "Nessuna richiesta di annullarlo"

È stato un vero flop martedì, giorno di Ferragosto, il mercato settimanale che tradizionalmente si tiene in via dei Politi, nel popoloso quartiere di Villa Teresa a Recanati: delle tante bancarelle che generalmente animano questo frequentato mercatino, ce n’era appena una, quella di una commerciante cinese un po’ stakanovista. Il fatto, naturalmente, ha suscitato in città non poche polemiche e l’invito all’amministrazione la prossima volta è di programmare meglio gli eventi e, forse, anche di dialogare di più con i commercianti. L’amministrazione, però, si è sentita punta sul vivo da queste critiche chiarendo che la legge non considera Ferragosto come una festività di precetto come invece Pasqua e Natale. "Pertanto – si legge in una nota emanata dal sindaco Antonio Bravi – i mercati che capitano in tale giorno di norma sono confermati in tutta la Regione. L’eventuale annullamento deve essere oggetto di uno specifico provvedimento del Comune, che va sempre preso con la massima prudenza in quanto potrebbe andare a danneggiare qualche operatore che vorrebbe lavorare e ne ha pieno diritto". Certamente innanzitutto la legge, ma com’è che altre amministrazioni, come per esempio quella di Montefano, hanno deciso invece di annullare il mercato il giorno di Ferragosto? L’amministrazione recanatese si giustifica ancora dicendo che "non era pervenuta agli uffici comunali alcuna formale richiesta di annullamento da parte degli operatori del mercato e da contatti informali con gli ambulanti era emerso che solo alcuni avevano manifestato l’intenzione di non essere presenti, motivo per cui non si è proceduto all’annullamento". Quindi all’origine del flop un banale malinteso fra Comune e commercianti che dovrebbe far capire agli uni e agli altri di parlarsi di più e con più chiarezza. Si sarebbe almeno evitato, oltre che la foto curiosa dell’unica bancarella nella lunga e assolata via principale che taglia a metà l’intero quartiere, anche la modifica della viabilità con i relativi divieti che hanno creato disagio ai residenti.

Asterio Tubaldi