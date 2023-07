Mercato, c’è un nuovo confronto

di Antonio Tubaldi

Si stringono i tempi per trovare un accordo per la nuova organizzazione del mercato settimanale del sabato all’interno del centro storico di Recanati. Dopo il secondo incontro con gli ambulanti di lunedì scorso con l’assessore al commercio Mirco Scorcelli, il dirigente Maurizio Paduano e una delegazione della polizia municipale, domani ci sarà un nuovo confronto, questa volta ristretto solo ai nove ambulanti di via Primo Luglio che dovranno trovare una diversa collocazione lungo corso Persiani, in piazza Leopardi e in via Cavour per far posto alle bancarelle di generi alimentari. Potrebbe sembrare un accordo facile da raggiungere, ma così non è perché parliamo di bancarelle per lo più di calzature, biancheria e articoli per la casa di diverse dimensioni, non facili da incastrare comodamente negli spazi lasciati nel frattempo liberi da altri espositori che hanno rinunciato al mercato recanatese, da tempo poco appetibile. Eppure, per l’inizio dell’autunno una soluzione andrà trovata a tutti i costi perché via Primo Luglio va comunque liberata per far posto alle bancarelle di frutta, verdura e alimentari. Quest’ultime non possono più infatti, per normativa regionale, essere collocate su una strada transitata da auto, così come non possono essere collocate in mezzo ad altri espositori di merce diversa, ma debbono essere poste tutte insieme su un’unica area. Quella che occupano attualmente, infatti, subito fuori le mura della città, in via Cesare Battisti e piazzale Clementoni, non è più consentita perché è un punto di transito di auto. Non è solo una questione igienica, ma anche di sicurezza, fa presente il vice comandante della polizia locale Andrea Manuale: "Un automobilista, perdendo il controllo del mezzo, o per distrazione o per un malore, può piombare direttamente contro una bancarella e i clienti in quel momento presenti". I commercianti degli alimentari hanno sempre manifestato, però, la loro ferma contrariata a spostarsi, ma dovranno, per gioco forza, rassegnarsi a farlo perché la normativa va rispettata. Questa vale anche per il mercato del martedì che si tiene in via Politi, nel quartiere di Villa Teresa. Qui non c’è il problema del traffico, perché le auto si muovono esternamente agli espositori, ma esiste il problema delle bancarelle della frutta e verdura e degli alimentari che si alternano con quelle di altri articoli commerciali. E questo la legge regionale lo vieta espressamente. Per il mercato del martedì si va, quindi, verso una redistribuzione degli spazi e degli espositori, non senza, anche qui, contestazioni e mugugni.