Mercato coperto, adeguato il progetto

La giunta municipale di Cingoli ha approvato il progetto definitivo aggiornato per la demolizione della struttura e procedere alla ricostruzione del nuovo mercato coperto e del Centro operativo comunale (Coc). L’adozione dell’atto, in base all’elaborato dello Studio Ora Ingegneria e Architettura di Tolentino, si è resa necessaria in quanto, rispetto al precedente importo complessivo (1.679.935 euro di cui 1.300.000 concessi dall’Ufficio speciale ricostruzione) si sono avuti rincari dei prezzi dei materiali da costruzione. E per l’ulteriore copertura finanziaria il Comune chiederà un riscontro da parte dell’Usrm. Nell’esistente struttura del mercato coperto sono ubicate una macelleria, una pescheria, diverse postazioni per la rivendita di frutta e verdura. Per l’esecuzione dei lavori (nel nuovo edificio sono previsti un pianterreno destinato alle attività commerciali, e un primo piano in cui saranno allocati alcuni servizi municipali tra cui il Coc) è necessario procedere al trasferimento degli esercizi in altro sito: l’amministrazione comunale ha affrontato l’impegno che dovrebbe risolversi entro brevi termini, magari scegliendo un complesso possibilmente nelle vicinanze dell’attuale.

Gianfilippo Centanni