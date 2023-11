Mercato del gas. Federconsumatori e Spi Cgil aiutano gli utenti

Siamo alle ultime battute del mercato tutelato per il consumo del gas. Per questo Federconsumatori e Spi Cgil organizzano una serie di incontri sul territorio per aiutare gli utenti a gestire al meglio il passaggio al riparo da rincari e abusi.

A Recanati, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, se ne parlerà oggi alle 18 nella sala degli Stemmi del palazzo Comunale.