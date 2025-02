Mercato del sabato in crisi: "Serve un nuovo bando"

Il mercato del sabato del Villaggio, un tempo fiorente cuore commerciale, è ormai in crisi: un susseguirsi di promesse non mantenute e l’assenza di azioni concrete favoriscono sempre più la fuga da Recanati degli ambulanti rischiando, così, di cancellare una tradizione che, per anni, ha dato vitalità all’intera comunità locale. L’amministrazione aveva annunciato con grande entusiasmo l’introduzione di un "bando migliorativo" per risolvere il problema degli spazi vuoti: l’idea alla base era semplice: assegnare gli stalli vuoti e inutilizzati a nuovi operatori in modo da ottimizzare gli spazi disponibili e ridare respiro al mercato. Ma, come spesso accade, la realtà si è rivelata ben diversa e a distanza di mesi, se non di anni, i posti vuoti rimangono ancora tali; nulla è cambiato e l’attesa di una riorganizzazione sembra essere un miraggio.

Le promesse delle amministrazioni passate e presenti si sono infrante contro l’immobilismo burocratico e la lentezza con cui le decisioni vengono prese e la mancanza di interventi concreti ha creato una sensazione di frustrazione tra i commercianti che vedono il loro lavoro e le loro speranze soffocate da un sistema che non riesce a rinnovarsi. Eppure per Massimo Di Matteo, ambulante ma anche presidente regionale della Fiva (Federazione italiana venditori ambulanti), il "bando migliorativo" si può fare tranquillamente perché sarebbe sufficiente inviare una comunicazione alle organizzazioni sindacali di categoria, che di solito non fanno alcuna difficoltà, anzi "sono contente di avviare questa limitata, ma utile organizzazione del mercato". Il problema della gestione del mercato non è nuovo. Massimo Di Matteo ricorda che quando c’è stata la necessità di intervenire, nel periodo del Covid, per organizzare il mercato secondo le norme varate per creare nuove distanze fra le bancarelle ed evitare assembramenti, lo si è fatto senza alcuna problematica e in tempi celeri.

"Se c’è necessità di riorganizzare l’intero mercato si avvii, quindi – dice Di Matteo – un bando generale dietro una proposta precisa e una cartina nuova sulle disposizioni degli espositori. Un accordo con le organizzazioni sindacali si trova anche se alcuni ambulanti pensano che possa essere rischioso mettere tutto a bando perché si tratterebbe di azzerare tutto e di ripartire da capo". Intanto, però, l’amministrazione deve passare dalle parole ai fatti, mettendo in campo misure concrete per risolvere il problema degli spazi vuoti e per garantire la vitalità del mercato; non è più il tempo delle promesse, ma di azioni concrete.