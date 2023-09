Mercato del sabato, si torna alla normalità. Bancarelle sul marciapiede di viale Matteotti

Mercato ambulante del sabato, problemi di traffico nel tratto tra il vialetto nord e via Trento dove restano imbottigliati anche i mezzi del soccorso, si torna alla disposizione originaria lungo il viale Matteotti e le bancarelle dovranno essere posizionate sopra il marciapiede, con i relativi furgoni affiancati e parcheggiati, ovviamente sulla carreggiata. Un provvedimento che arriva in questi giorni, con una ordinanza firmata dal sindaco, e che cancella una precedente disposizione comunale, che venne emessa nel maggio del 2020, in seguito all’emergenza sanitaria del Covid, circostanza che aveva convinto l’amministrazione comunale a valutare i provvedimenti per la gestione del mercato del sabato e finalizzati a prevenire gli assembramenti. Uno di questi aveva impattato sulla carreggiata di viale Matteotti con una corsia di marcia quasi completamente occupata dai veicoli degli operatori commerciali, perché la piazzola delle bancarelle era stata spostata dal marciapiede sulla carreggiata, in modo da evitare la calca in pochi metri quadrati. Sono tredici le postazioni interessate dallo spostamento, e si trovano tutte lungo il lato ovest di viale Matteotti. Sulla base delle nuove direttive dovranno arretrare e rimettersi sopra il marciapiede. Di conseguenza, i furgoni parcheggiati al loro fianco potranno arretrare e lasciare più spazio sulla corsia di marcia, per consentire alle auto una circolazione più regolare e più agevole, visto che il sabato mattina la zona centrale di Civitanova si trova a fare sempre i conti con i problemi della viabilità e con intasamenti, in quel tratto del viale ostacolo, anche e soprattutto, al transito dei veicoli del soccorso e dei mezzi del trasporto pubblico. L’ordinanza è stata emessa ieri ed è possibile che venga adottata già al mercato di sabato prossimo.

Lorena Cellini