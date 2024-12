Mercato di Natale. Oggi c’è ’Il Barattolo’

Torna con un’edizione speciale il tanto atteso Mercato di Natale de "Il Barattolo", giunto alla 29esima edizione e pronto a trasformare il centro storico in un villaggio natalizio ricco di magia, colori e tradizione. Oggi ma poi anche domenica 15 e 22 il cuore della città ospiterà uno degli eventi più amati della stagione, con una selezione esclusiva di articoli natalizi, oggetti d’artigianato, prodotti tipici e molto altro. Ogni angolo del mercato offrirà prodotti esclusivi, ideali per regali, decorazioni e golosità per le feste.

A rendere ancora più affascinante l’evento sarà la splendida pista di pattinaggio sul ghiaccio adiacente al mercato in piazza Cesare Battisti, un’attrazione che accoglierà famiglie, bambini e appassionati di tutte le età. Situata in una delle aree più suggestive del centro, la pista offrirà momenti di divertimento e intrattenimento, regalando un’esperienza indimenticabile a chiunque desideri vivere l’atmosfera natalizia in modo speciale. I banchi de "Il Barattolo" si troveranno in piazza della Libertà, corso Della Repubblica, loggia Dei Mercanti, loggiati Del Palazzo degli Studi, Galleria Scipione e via De Vico dalle 9 alle 20.