Mercato e affitti in centro. Confronto con i negozianti

Affollato, come non lo si vedeva da tempo, l’incontro dei commercianti del centro storico con l’amministrazione rappresentata per l’occasione dal sindaco Antonio Bravi e dall’assessore al commercio Mirco Scorcelli. Un confronto che ha trovato una sintesi condivisa nell’indicare che ogni comitato ed associazioni nomini dei rappresentanti per incontrarsi periodicamente con l’amministrazione. È vero che l’attuale giunta è agli sgoccioli del suo mandato, ma nei mesi rimasti c’è tempo per concordate iniziative utili per il centro storico. Scorcelli ne elenca alcune già definite: il mercatino dell’Antiquariato ogni prima domenica del mese, il 21 aprile "Recanati a colori" (attività e giochi fra quartieri), il 16 maggio il passaggio del Giro di Italia, il 19 maggio "4 zampe alla riscossa".

L’incontro è stata anche l’occasione per la prima uscita pubblica della neo associazione "Tre le porte" che raccoglie le istanze dei residenti e commercianti delle due vie del centro storico, via Calcagni e via Cavour, dove sono tante le problematiche. Al sindaco il compito di relazionare su quanto è stato tentato di fare a favore del nucleo storico della città. È partito dal periodo della pandemia "che ha colpito le attività commerciali e non solo. Avevamo messo a disposizione una piattaforma per la vendita online, ma non è stata molto utilizzata; abbiamo aperto un bando di idee, ma senza grandi risultati e non ci sono state indicazioni che potessimo usare per risolvere i problemi. Allora abbiamo parlato con i soggetti interessati e con i proprietari di immobili sfitti perché concedessero alcune agevolazioni e abbiamo così contribuito, pagando noi il canone di locazione, a far aprire circa sei attività: dopo un anno, però, la risposta è calata. A Natale ci siamo caricati tutto, in fatto di costi, compresa la pista di pattinaggio. Purtroppo abbiamo una conformazione del centro storico che si snoda su due km di lunghezza e le iniziative inevitabilmente si concentrano su una via a discapito delle altre. Abbiamo avuto un contatto con un gruppo di lavoro, con il quale stiamo sottoscrivendo una convenzione, che si preoccuperebbe anche di reperire le risorse finanziarie". Poi c’è il problema del mercato settimanale. "Stiamo cercando di riorganizzarlo – ha assicurato Scorcelli –, contemplando lo spostamento in centro degli ambulanti dei generi alimentari che dove stanno ora, in via Cesare Battisti, in mezzo al traffico, non è più accettabile".

Asterio Tubaldi