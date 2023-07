"Mercato e bancarelle da spostare: nessuna vittoria del Comune"

di Lorena Cellini

Supererà indenne l’estate il mercato ambulante del sabato, perché la giunta di Fabrizio Ciarapica va a rilento sulle modifiche decise, non condivise da tutta la maggioranza. Dopo la delibera con cui lo scorso febbraio veniva disposto lo spostamenti di 18 stand, e la risposta degli operatori commerciali che si sono affidati all’avvocato Gerardo Marcantoni e hanno depositato un ricorso al Tar, tutto si è fermato. Agli ambulanti non è stato ancora notificato nulla, anche se l’amministrazione comunale sembra intenzionata a seguire l’input dell’assessore al Commercio Francesco Caldaroni, promotore del cambiamento e che in questi giorni, in riferimento al Tar, ha dichiarato che il tribunale ha dato ragione al Comune. "Dice una cosa falsa – ribatte Marcantoni – perché il Tar ha solo respinto la richiesta di sospensiva cautelare che presentammo ad aprile, quando sembrava che l’amministrazione volesse partire subito con lo spostamento delle bancarelle. Il Tar, prima di pronunciarsi nel merito, si è riunito per deliberare sull’esistenza di un pericolo e un danno grave derivanti dallo spostamento delle bancarelle e, siccome il Comune di Civitanova non aveva predisposto ancora nessun atto prodromico alle modifiche del mercato, i giudici hanno rigettato la sospensiva". Per il legale fondamentale è invece "che in quella stessa sede era importante superare lo scoglio dell’ammissibilità del ricorso presentato e l’abbiamo ottenuta. Quindi non comprendiamo di cosa parli l’assessore. Il Comune di Civitanova non ha vinto proprio nulla". Nel merito la questione deve essere infatti ancora discussa e dovrà essere Marcantoni, per conto dei suoi assistiti, a chiedere di fissare l’udienza, cosa che non è stata fatta finora, in attesa delle mosse dell’amministrazione. "Se inizierà la procedura di spostamento delle bancarelle chiederemo l’udienza pubblica", spiega. L’obiettivo del ricorso è ottenere l’annullamento della delibera numero 482023 con cui la giunta Ciarapica prevede che 18 bancarelle di corso Dalmazia, sul lato ovest tra via Trento e via Duca degli Abruzzi, debbano traslocare al Lido Cluana. Un provvedimento varato nel nome della sicurezza, ma che gli ambulanti contestano anche perché l’intervento non modifica la situazione più a sud di corso Dalmazia, dove restano le difficoltà per il passaggio dei mezzi di soccorso in caso di emergenza. Il ricorso al Tar è stato notificato a inizio maggio e la giunta ha affidato la sua difesa all’avvocato Mario Perugini.