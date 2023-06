Mercato: il Comune difende le modifiche

di Lorena Cellini

Il Comune è intenzionato a difendere davanti al Tar la decisione relativa al riordino del mercato del sabato e ha affidato l’incarico legale all’avvocato Mario Perugini. Una risposta al fatto che 17 operatori ambulanti, attraverso l’avvocato Gerardo Marcantoni, hanno fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’annullamento, previa la sospensiva, della delibera numero 48 votata il 24 febbraio scorso dalla giunta. L’atto dispone che le bancarelle che si trovano sul lato ovest di corso Dalmazia, nel tratto tra via Trento e via Duca degli Abruzzi, debbano essere spostate in largo Caradonna (Lido Cluana). Una scelta che gli ambulanti giudicano illogica e illegittima, lesiva dei loro interessi economici e anche portatrice di una disparita di trattamento con gli altri operatori di corso Dalmazia, che vengono invece lasciati al loro posto. Resta, infatti, intatta la situazione delle bancarelle collocate tra il vialetto nord di piazza XX Settembre e via Trento, un tratto dove è ugualmente difficile il passaggio dei mezzi di soccorso in caso di emergenza. Il ricorso al Tar è stato notificato a Palazzo Sforza a inizio maggio e l’amministrazione comunale ha deciso di affidare a un avvocato l’incarico di difendere la decisione del riordino delle bancarelle.

Sempre in merito al mercato, per ragioni di privacy si sposta il presidio sanitario composto da una ambulanza e tre operatori pronti a intervenire in caso di emergenze, malori, incidenti. E’ stato fin qui collocato davanti al municipio, in piazza XX Settembre, ma sono sorti problemi, evidenziati dalla Croce Verde, e hanno a che fare con la riservatezza. Il presidente dell’associazione ha scritto al Comune a fine maggio evidenziando l’opportunità di spostare il punto del soccorso. "Nei mesi in cui la Croce Verde ha operato - ha scritto Maurizio Petrucci - si sono evidenziati alcuni inconvenienti di carattere logistico, soprattutto legati alla privacy degli utenti che sono stati soccorsi tra i clienti del bar, tranquillamente seduti a fare colazione, spettatori loro malgrado di operazioni che richiedono una certa riservatezza". Come dire che davanti ai tavoli di chi sta consumando un cornetto e un cappuccino o un aperitivo non è proprio il massimo mettersi a fare una rianimazione con defibrillatore. Il locale in questione si trova infatti sotto le logge di Palazzo Sforza, sede municipale, e quindi dirimpettaio del presidio sanitario. Che, quindi, traslocherà andando a posizionarsi poco lontano, in piazza don Lino Ramini, praticamente adiacente la chiesa di San Pietro e sempre in piazza XX Settembre.