"Mercato incerto e costi elevati: ci fermiamo"

"Insieme con Confindustria, stiamo cercando di fare in modo che l’operazione sia meno dolorosa possibile, anche nel rispetto di persone che lavorano per quest’azienda da vent’anni". Sono le parole di Maurizio Castelli, presidente e amministratore delegato della Castelli spa, la storica ex Nazareno Gabrielli (ed ex Boost) di Tolentino. La proprietà nei giorni scorsi ha annunciato la necessità di interrompere la produzione di agende e diari nel sito di Tolentino, trasformando parte dell’attività esclusivamente in polo logistico e di magazzino, dove continueranno a lavorare 16 dipendenti sui 41 totali. Sono a rischio quindi gli altri 25.

Castelli, solo un paio d’anni fa, nell’aprile 2023, parlava di piano di rilancio e di voler puntare proprio sullo stabilimento di Tolentino per la produzione di agende di alta qualità. Cosa è andato storto?

"Quando abbiamo rilevato la Boost, era un’azienda già in chiusura; abbiamo attuato un piano per mantenere la produzione riducendo il personale. Nel 2023 abbiamo recuperato fatturato. Ma nel 2024, con la flessione generale del mercato, non siamo riusciti a crescere abbastanza. La nostra azienda è in fase di concordato e abbiamo terminato gli ammortizzatori sociali. Alla fine dell’anno scorso si è proceduto con l’utilizzo delle ferie per i lavoratori. Abbiamo aspettato nel prendere una decisione, pagando regolarmente lo stipendio, pur con la produzione ferma e senza lavoro. Ora, a malincuore, non vediamo un recupero tale, con i volumi attuali, che ci permetta di avere una doppia produzione, a Tolentino e a Bergamo. Non sarebbe sostenibile. Gli impianti sono particolarmente costosi dal punto energetico, senza considerare i trasporti".

Quindi cosa avete deciso di fare?

"Interrompere la produzione di agende in carta a Tolentino. Resterà aperta solo la parte logistica, di vendita retail e customizzazione del prodotto finito, che trasformiamo da Bergamo. Ovviamente sarebbe stato più semplice chiudere tutto a Tolentino. Ma siamo legati a questo territorio: si tratta di un’azienda storica e importante. Però purtroppo il comparto manifatturiero è in difficoltà".

Cosa ha inciso?

"Il mercato, alla luce della situazione macroeconomica, è cambiato nel 2023-24. Nel 2025 il quadro a livello mondiale è ancora più altalenante e questo crea incertezza".

Qual è il futuro dei 25 lavoratori?

"Stiamo lavorando a tutte le soluzioni possibili per gestire l’operazione al meglio, tra ricollocamenti e incentivi per supportare le persone che usciranno. Potremmo anche offrire un trasferimento a Bergamo, c’è posto, ma sappiamo che una proposta simile non avrebbe seguito. C’è la massima determinazione a far sì che questo cambiamento sia il meno doloroso possibile. In settimana ci sarà l’incontro con le parti sindacali".

Lo stabile storico, in fase di ristrutturazione, sarà venduto. "Questo non inciderà comunque sulle decisioni da prendere. Puntiamo a dedicare i nostri sforzi all’artigianalità e alla pelletteria, sperando sia un punto di partenza per il futuro".

Lucia Gentili