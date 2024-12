Mercato invernale nel vivo. Rivoluzione alla Cluentina

La Cluentina vuole mettere a disposizione dell’allenatore una rosa più profonda e la società gioca a carte scoperte: "Siamo interessati – si legge in una nota della società, che milita in Promozione – a Yaya Wahi ed Enrico Mistura in uscita dal Matelica, e abbiamo avviato contatti con Alessandro Frinconi, centrocampista in forza al Camerino. Siamo infine interessati a Mosca e Micucci, che dovrebbero essere in uscita dal Montecassiano". Nei giorni scorsi la dirigenza ha messo due colpi per il reparto avanzato: sono infatti arrivati Lucho Monserrat, per il quale si tratta di un ritorno, e Rodrigue Ibii Ngwang, ultimamente al San Claudio e all’Aurora Treia. Il Casette Verdini ha tesserato il portiere Francesco Mallozzi proveniente dalla Sangiustese, hanno invece lasciato la società il fantasista Riccardo Cuccù che si è accasato al Monturano e il portiere Matteo Seghetti che si è trasferito al Corridonia. Il Camerino è interessato all’attaccante Lorenzo Maccioni, l’esperto giocatore ha iniziato la stagione nelle fila della Settempeda. Alla Folgore Castelraimondo piace la punta Marco Montecchia, attualmente in forza all’Aurora Treia. Il Borgo Mogliano ha preso il difensore Diego Luciani, per il quale si può effettivamente parlare di ritorno avendo già indossato la maglia di questo club. Invece non fa più parte della rosa Andrea Verdicchio: il giocatore nato nel 1986 può tornare alla Treiese. In serie D l’Ancona ha preso l’attaccante 25enne Luca Battistini, dal Desenzano (D). La Fermana ha ingaggiato il difensore Cosmin Dragomir (2006).