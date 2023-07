"Mercato Ittico, 10 giorni per novità Altrimenti il personale sciopererà"

Stato di agitazione prima e quindi sciopero nel caso in cui l’azienda mercato ittico non dovesse dare le risposte richieste. Lo proclama l’Ugl provinciale (Unione generale del lavoro) e ne trasmette comunicazione per conoscenza anche ai vertici del Comune di Civitanova, che detiene oltre il 90 per cento delle quote del mercato ittico locale. A monte dell’iniziativa la mancata applicazione della trattativa avviata con il precedente consiglio d’amministrazione, che prevedeva la regolarizzazione della posizione dei dipendenti e la rimodulazione del loro impiego dopo l’esodo di due unità. Nella comunicazione, il segretario provinciale Gianluca Marsili (nella foto) ricorda come ad aggravare la gestione, è intervenuta l’emergenza pandemica, che ha messo addirittura in dubbio la sopravvivenza dell’azienda per l’aggravio dei cosi del lavoro.

"Per trovare soluzioni condivise e raggiungere obiettivi comuni per la salvaguardia del mercato ittico – scrive Marsili – sono state concordate con il vecchio cda modifiche contrattuali sia in ordine all’orario di lavoro, sia in ordine agli aumenti spettanti per le mansioni affidate. Poi c’è stato il rinnovo del cda ed è subentrata l’ordinaria amministrazione, ma veniva offerta ampia rassicurazione che gli adeguamenti contrattuali sarebbero stati garantiti".

Poi, un excursus sulle date precedenti all’attuale momeento. "Il 3 marzo di quest’anno la Ugl, che all’interno del mercato ittico conta la totalità degli iscritti, ha chiesto la ripresa delle trattative, ma la risposta è stata negativa".

La rottura definitiva è avvenuta quando il cda, di fronte alla richiesta di fornire gli atti documentali che attestassero le mansioni diverse rispetto a quelle contemplate dal Ccnl (Contratto collettivo nazionale di lavoro, ndr) dei lavoratori (Maurizio Costantino, Paola Catini e Alessio Menichelli), l’azienda ha dato solo risposte parziali. Fallito anche il tentativo di risolvere in via bonaria la vertenza e ravvisata nella circostanza una condotta antisindacale, l’Ugl passa quindi alle maniere forti e promette altre misure: "Se entro 10 giorni dalla comunicazione non saranno sanate le questioni esposte, o in caso di esito negativo, saranno poste in essere forme di mobilitazione e sarà proclamato anche lo sciopero di tutto il personale".

Giuliano Forani