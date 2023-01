Mercato ittico, cda al completo: "Da cambiare parte del regolamento"

Nel rinnovato cda del Mercato ittico, che ha visto il ricambio totale dei tre membri "laici" di nomina politica, è da registrare la conferma dei due consiglieri tecnici espressi dalle locali cooperative dei pescatori. Riproponendo rispettivamente Mariano Malaccari e Francesco Gentile, hanno optato per la continuità tanto la Casa del Pescatore quanto la Piccola Pesca. Spettatore interessato l’Assoittico, associazione che raggruppando una gran parte degli acquirenti garantisce ossigeno ai bilanci della società partecipata. "Abbiamo preso atto dai giornali –ci ha dichiarato Giuliano De Santis (nella foto), presidente dell’Assoittico – della nuova composizione del cda. Ci auguriamo che la nuova dirigenza si adoperi per la valorizzazione del Mic – Mercato ittico civitanovese – e per il miglioramento della sua funzionalità. Noi siamo disponibili, con questo obiettivo, a un confronto col nuovo presidente Alberto Borroni e con i suoi collaboratori". Cosa gli chiederete? "Secondo noi, tanto per cominciare, bisognerebbe riformare in qualche suo aspetto il regolamento del mercato, che risale ormai a una decina d’anni fa. Occorre farlo anche tenendo conto del nuovo regolamento del porto, che per il parcheggio adiacente il Mic ha previsto il passaggio di competenza dalla Guardia costiera al Comune. Non una novità di poco conto, visto che in quell’area (e in altre circostanti la sede del Mic) è previsto un embargo della vendita del pesce nelle ore in cui si effettua l’asta notturna". Dopo alcuni anni di "rosso" più o meno profondo il Mic ha ricominciato a sfornare utili di bilancio. "Un giro di boa importante, questo. E riteniamo che il contributo dell’Assoittico sia stato significativo essendo noi il più importante "cliente" del Comune. Sarebbe giusto (lo aveva a suo tempo promesso solennemente il sindaco Fabrizio Ciarapica) che, risanati i conti, la quota con cui i commercianti alimentano l’aggio per il Mic retroceda ai livelli precedenti". Altre richieste? "La valorizzazione del pesce fresco locale a chilometro zero per le mense scolastiche cittadine. C’è un nostro progetto da tempo, fin qui rimasto lettera morta. E poi misure tecniche che ottimizzerebbero alcuni servizi: ad esempio la sistemazione dei bagni, ormai antidiluviani, e il ripristino del chiosco-bar. Infine sarebbe il caso di tornare al vecchio timing (le 3.30) per l’inizio dell’asta ora che, seppure con quale intoppo qua e là, il software s’è stabilizzato".

Mario Pacetti