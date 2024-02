Mercato ittico e la questione femminile

Verrà presto indetta un’assemblea per affrontare i problemi del mercato ittico all’ingrosso, aperta a esponenti del consiglio di amministrazione del Mic, dell’Assoittico e alle due cooperative dei pescatori. La linea che prenderà l’assessore alla Pesca, Francesco Caldaroni, è quella di mettere tutte le componenti del settore a confronto per affrontare i problemi di cui la struttura sta soffrendo da tempo. L’ultimo, in ordine di tempo, il blackout del sistema telematico dell’asta del pescato, che è andata in tilt per mezz’ora nella notte tra martedì e mercoledì procurando danni agli introiti degli armatori e disagi ai commercianti del pesce. In questo contesto ci sono anche i mal di pancia di Assoittico, associazione che riunisce commercianti, venditori ambulanti, negozianti del settore ittico, e che chiede da tempo al Cda la revisione del regolamento del mercato (approvato con delibera consiliare nel 2015) attraverso la modifica di almeno una dozzina di articoli che ne disciplinano il funzionamento. Inoltre, vorrebbe mettere sul tavolo la necessità di discutere pure altri aspetti, come quello di riportare l’aggio allo 0.50%, di valutare la possibilità di non dover più pagare, per la metà, il servizio di evidenziatura del pesce perché spetterebbe all’ente gestore, e oltre a questo la richiesta di ottenere incentivi per acquistare il pescato presso il Mic, come succede per esempio a San Benedetto del Tronto, e il cambio della taratura per le specie che producono più acqua, tipo i crostacei. Infine, c’è nell’Assoittico la volontà di toccare l’articolo 20 del regolamento, per discutere il taglio del comma che consente la vendita all’ingrosso del pescato anche ai familiari degli armatori, aspetto questo che impatta con la tradizione civitanovese di affidare alle donne, il più delle volte proprio le mogli dei pescatori, le operazioni all’asta del mercato ittico. Caldaroni, che di professione fa il pescatore, ha già chiarito che l’articolo per quanto lo riguarda non si tocca, un atteggiamento su cui troverà la sponda di tutta la categoria degli armatori e dei loro familiari.