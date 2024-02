"Mercato ittico, soluzioni durante il fermo pesca"

Asta del mercato ittico in tilt, l’Assoittico che protesta per chiedere modifiche al regolamento e lamenta il mancato ascolto da parte del Cda e del Comune. "Come assessore alla pesca e al porto non ho mai ricevuto alcuna richiesta di confronto da parte di Assoittico. Se vogliono coinvolgermi sono pronto ad aprire la discussione. Ma, una cosa voglio chiarire. Faccio il mestiere del pescatore, quindi conosco i problemi delle categorie che lavorano al mercato ittico, ma penso che non è maniera attuare uno sciopero ritardando di mezz’ora le operazioni di vendita senza avvertire gli armatori e che il regolamento si può rivedere; ma non si mette in discusse il ruolo della donna e delle nostre mogli al mercato". Francesco Caldaroni (Fratelli d’Italia) affronta la grana del mercato ittico dove la notte di lunedì è cominciata la protesta di Assoittico e la notte successiva l’asta si è bloccata con danni agli introiti dei pescatori e disagi ai commercianti del pesce. "Ricordo a tutti – precisa Caldaroni – che l’asta ha sempre avuto problemi, i black out sono cominciati appena installata. All’inizio era il cablaggio, adesso si blocca il meccanismo e i telecomandi non funzionano. Quando si supera un tot numero di cassette il sistema va in tilt e le conseguenze le paghiamo tutti, in particolare chi va in mare. Come si risolve? Rimedi subito non esistono e qualcosa bisognerà fare, ma durante il fermo pesca".

Sul caso Assoittico, che da tempo aspetta un confronto con il Cda del Mic e con l’amministrazione comunale per aprire la discussione anche sulla revisione del regolamento del mercato "ho letto – osserva Caldaroni – che da parte dell’associazione dei commercianti e dei venditori c’è anche l’intenzione di modificare se non addirittura di eliminare l’articolo 20, quello che consente ai pescatori di vendere il prodotto anche a mezzo dei familiari e devo subito chiarire che non sono d’accordo". Si parla della sezione relativa alla ‘Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente’, un aspetto che tocca una tradizione storica a Civitanova, quella della vendita del pesce all’asta affidata alle mogli dei pescatori. "La donna – puntualizza l’assessore – è parte integrante dell’attività del peschereccio. Le mogli tutelano gli interessi dei pescatori, hanno la nostra totale fiducia e all’Assoittico dico che, per quanto mi riguarda, questa parte del regolamento non si tocca".