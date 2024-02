"Mercato ittico, subito il tavolo di confronto"

Alla protesta indetta dall’Assoittico l’altra notte ha aderito tutta la categoria del commercianti del pesce che hanno dato il via alle operazioni di acquisto del prodotto sbarcato con mezzora di ritardo, come aveva annunciato dall’associazione attraverso il presidente Giuliano De Santis. Dall’Assoittico inviata una lettera a tutti i consiglieri comunali per chiedere soluzioni a problematiche sollevate da più di un anno. Quel che preme alla categoria è mettere mano al regolamento del mercato ittico civitanovese per chiedere modifiche degli articoli che riguardano le norme sanitarie, quelle relative ai servizi di facchinaggio e al personale addetto alle operazioni di evidenziatura, l’obbligo del pass come elemento di riconoscimento delle persone autorizzate ad effettuare vendite e acquisti. Tra i cambiamenti chiesti anche l’eliminazione dell’articolo che prevede la presenza di familiari dei pescatori nella vendita del prodotto, una funzione che a Civitanova spesso svolgono le mogli dei pescatori. Sono una quindicina le modifiche richieste, ma finora nessun tavolo di concertazione è stato aperto dal Comune nonostante il pressing di Assoittico. Sulla questione interviene la Lega con il suo segretario cittadino Veronica Fortuna, che era presente al mercato ittico con il vice presidente della Provincia e segretario provinciale della Lega Luca Buldorini, con il gruppo consiliare composto da Giorgio Pollastrelli e Fabiola Polverini, entrambi dirigenti provinciali del partito, con il vice presidente Atac Daniele Rossi e con Sergio Bucosse dirigente comunale Lega. "La Lega - dice Fortuna - avendo votato la ricapitalizzazione del Mic, segue con attenzione la mobilitazione in atto al mercato e auspica un tavolo di concertazione fra le parti che permetta di continuare a lavorare con serenità".

Lorena Cellini