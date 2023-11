Mercato libero luce e gas, incontro ad hoc

’TiGuidiamoNoi’ dal mercato tutelato al mercato libero per gas e luce, viaggio in provincia in queste settimane di Spi Cgil Macerata e Federconsumatori Macerata e oggi l’iniziativa fa tappa a Civitanova, alle 10, nella sala riunioni della parrocchia di San Pietro in via del Timone. La proroga non ci sarà e i cittadini che sono nel mercato di maggior tutela si troveranno di fronte a una scelta. L’incontro vuole aiutarli a orientarsi per tutelare pensioni e stipendi e per garantire una informazione e una formazione di consumatori consapevoli, in un contesto socio economico difficile come quello attuale. Dopo Civitanova i prossimi appuntamenti saranno il 30 novembre a San Severino e il 2 dicembre a Tolentino.