"Mercato ortofrutticolo, risposte agli operatori"

"Sono stato contattato da alcuni operatori del mercato ortofrutticolo di Piediripa, i quali mi hanno riferito di aver inviato una missiva al Comune di Macerata con la richiesta di un incontro per essere informati e ricevere chiarimenti sul progetto del Mercato ortofrutticolo. Ad oggi non hanno avuto risposta". Sono le parole di Mattia Orioli, coordinatore nazionale del Movimento Iniziativa Popolare, e provinciale per Base Popolare Marche, che continua. "Imprenditori e lavoratori – aggiunge – , pur avendo appreso con soddisfazione l’importante risultato raggiunto dal Comune con gli otto milioni di euro di finanziamento per il rifacimento del mercato ortofrutticolo, attendono chiarimenti sull’itinere tecnico-gestionale, su come verrà gestita la fase dei lavori e garantito il proseguimento dell’attività degli stessi. Gli operatori del mercato di Piediripa hanno evidenziato come per loro sia importante essere coinvolti nella fase delle modalità transitorie nel periodo dei lavori, dato che all’interno del mercato vi sono molteplici attrezzature che utilizzano per la loro attività, e che nel caso del cantiere per il rifacimento del mercato, dovrebbero essere spostati. Così come la gestione logistica carico-scarico e la particolare attenzione per le materie prime che debbono essere protette da qualsiasi agente esterno, polveri di cantiere o altro".

Una richiesta di confronto volta anche alla necessità "di essere ascoltati sulle criticità tecniche che possono essere migliorate, dato che si opera una riqualificazione – continua Orioli –. Chiedo che il Comune li ascolti e stabilisca con loro un modus operandi che li renda partecipi di questo importante progetto. Occorre oggi rinsaldare il collegamento tra amministrazione, cittadinanza e imprenditori, e questa è un’occasione".