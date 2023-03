Mercato ortofrutticolo Sette milioni per i lavori

Il ministero dell’Agricoltura ha dato il via libera al finanziamento di sette milioni di euro per la riqualificazione del mercato ortofrutticolo di Piediripa. Il progetto prevede il recupero delle strutture e degli edifici esistenti dal punto di vista architettonico e funzionale grazie a soluzioni che renderanno la struttura un complesso polifunzionale, con finalità di promozione e valorizzazione delle eccellenze del territorio e della produzione locale e con iniziative socio-culturali, sociali e per il tempo libero, con l’obiettivo di valorizzare i prodotti del territorio e la loro commercializzazione. "La riqualificazione del mercato ortofrutticolo di Piediripa era uno dei punti del nostro programma elettorale – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli –. L’ennesimo finanziamento per Macerata che sarà destinato all’efficientamento e al miglioramento della capacità commerciale e logistica di uno dei gioielli della città. L’imponente intervento permetterà di migliorare la capacità di immagazzinaggio, stoccaggio e trasformazione delle materie prime, preservando la differenziazione dei prodotti per qualità, sostenibilità, tracciabilità e caratteristiche produttive".

Il progetto prevede la riqualificazione energetica e l’adeguamento degli immobili, la realizzazione di una piazza coperta dotata di un impianto fotovoltaico, il miglioramento della gestione dei flussi interni al mercato e trattamento dei rifiuti, sviluppo della digitalizzazione della logistica di mercato e di sicurezza, la riqualificazione del percorso di conservazione e realizzazione di una piattaforma web e social media per la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti e delle iniziative di filiera. "Purtroppo negli anni i maceratesi e non solo hanno assistito a un lento declino della struttura del mercato ortofrutticolo; non potevamo far scomparire una realtà così importante proprio perché il settore agricolo e agroalimentare della provincia contribuisce in maniera significativa a caratterizzare le peculiarità e le tipicità del territorio – ha aggiunto l’assessore Laura Laviano –. Questo progetto punta molto in alto e a far diventare il mercato ortofrutticolo della nostra città un hub per il centro, il sud e parte del nord Italia. Così come è stato strutturato il progetto mostra delle peculiarità che nessun altro mercato a livello nazionale, a oggi, può vantare".