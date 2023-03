Mercato più sicuro e comodo

di Lorena Cellini

L’esperimento di far traslocare diciotto ambulanti da corso Dalmazia verso il Lido Cluana non sarà l’unico. Il Piano per la sicurezza del mercato del sabato, commissionato dalla giunta comunale ad un tecnico esterno, prevede spostamenti delle bancarelle e anche modifiche alla viabilità. Andranno ricollocate pure le licenze ambulanti attualmente poste di fronte a Palazzo Sforza, creati corridoi in piazza XX Settembre, istituti presidi di sicurezza in via Trento ovest (angolo corso Umberto), via Duca degli Abruzzi (all’incrocio con corso Dalmazia) e in via Trento est (incrocio con viale Matteotti). Le modifiche tengono conto del fatto che il mercato di Civitanova, il più grande della regione, conta 368 posteggi e che al momento 34 non sono presenti nella mappa e 28 non risultano assegnati. Le modifiche hanno l’obiettivo di migliorare la tutela dell’incolumità pubblica. Gli aspetti principali che caratterizzano le scelte da fare sono derivati dall’esigenza di consentire un facile accesso ai mezzi di soccorso su tutte le zone occupate dagli ambulanti, migliorare la viabilità perimetrale, aumentare gli spazi destinati al deflusso in condizioni di emergenza con la creazione di corridoi sicuri, inoltre istituire presidi sanitari e per la riduzione del rischio incendio. Per quanto riguarda l’accesso dei mezzi di soccorso, si valuta di riposizionare in piazza XX Settembre tutte le licenze attualmente operative in via Trento e ricollocarne alcune sui tratti interessati delle vie Gorizia, Pola, Nettuno e vicolo Marte, ora occupati solo parzialmente. Su corso Dalmazia, bancarelle via dal lato ovest (tratto via Trento-via Duca degli Abruzzi). Quanto alla viabilità lo scopo sarà agevolare lo scorrimento del traffico in ingresso al mercato, proveniente da viale Vittorio Veneto, ed evitare il ‘tappo’, degli attraversamenti pedonali tra i giardini della piazza e il Lido Cluana e all’incrocio tra via Trento e viale Matteotti, con l’istituzione di presìdi di vigili urbani. Verrà valutata la chiusura al traffico del vialetto nord (come è anche ora) e di quello sud nel tratto tra corso Garibaldi e viale Vittorio Veneto, esperimento però già fatto e fallito. Per consentire le vie di fuga in condizioni di emergenza prevista la creazione di corridoi longitudinali e trasversali su piazza XX Settembre.