"Mercato: spazi vuoti anche con le novità"

"Il mercato settimanale di Recanati? Il peggiore di tutta la zona - è l’opinione tranciante di un ambulante di Corso Persiani. Non so quanto resisteremo a lavorare qui, se le cose non cambiano la vedo dura". Le reazioni degli operatori, nella giornata di ieri, che è stata segnata sul calendario come quella del ritorno alla postazione pre Covid, sono state per la maggior parte negative. "Che senso ha - ci dice Paola che, per sua scelta, pur essendo laureata, fa l’ambulante da moltissimi anni - rimettere il mercato com’era prima della pandemia quando in 4 anni tutto è cambiato e molti di noi hanno già abbandonato la piazza di Recanati? Il risultato è che oggi abbiamo ugualmente un mercato con spazi vuoti fra una bancarella e l’altra. Quando mai un mercato si presenta così"? Una considerazione che, chissà se nei piani alti del Palazzo, a qualcuno è venuta in mente di fare? Il mercato andava meglio organizzato cercando di riempire gli spazi di quelli che se ne sono andati. Paolo, che ha una bancarella di merceria in Corso Persiani, ha contato che nel solo ultimo mese sono andati via 4 colleghi perché Recanati non attrae più e per molteplici ragioni. "Chi si occupa a far funzionare meglio il mercato del centro storico, poi è lo stesso che tiene chiuso il Comune e anche gli uffici della Polizia municipale che si trovano in Piazza. Inoltre i parcheggi sono a pagamento: almeno nella giornata di mercato lasciate il cittadino parcheggiare liberamente. Infinem tanti negozi fissi, nel frattempo, hanno chiuso. Noi ambulanti viviamo di gente che circola e anche il commercio fisso era un aiuto". Fabrizio, che vende le scarpe, punta pure lui sul parcheggio gratis perché molti Comuni adottano questo sistema. Insomma, tanti musi lunghi ieri fra i commercianti perché non vedono in prospettiva una rinascita del mercato del sabato. Unica novità è che ieri, in via Prima Luglio, la via di accesso al centro storico, non c’era più un ambulante, tutti spostasti in Corso Persiani, Piazza e in via Cavour. Con tutto ciò in piazza c’erano ugualmente pochi espositori e nelle altre vie altrettanti posti vuoti. Il mercatino della frutta e verdura e generi alimentari è rimasto dov’era, in via Cesare Battisti e sotto Porta San Filippo: qui gli ambulanti non ne vogliono sentire di spostarsi in via Prima Luglio. Qualcuno sarebbe anche disposto ad accettare una soluzione, come quella adottata dal comune di Falconara, dove le bancarelle degli alimentari l’hanno concentrate in Piazza, e nelle vie a ridosso tutti gli altri ambulanti.

