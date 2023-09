Mercato spostato, i venditori ambulanti divisi

di Lucia Gentili

Primo giorno del mercato settimanale dopo il nuovo trasferimento in viale Giovanni XXIII, a Tolentino. Da ieri – e per i martedì successivi – le bancarelle hanno dovuto lasciare il centro storico per spostarsi nella zona dove erano già state portate per un periodo dopo il terremoto (fino al 2021). "Una scelta obbligata: il centro è un cantiere a cielo aperto con i lavori post-sisma", ha spiegato i giorni scorsi l’amministrazione comunale. Diverse le reazioni dei venditori ambulanti, tra chi preferisce viale Giovanni XXIII perché "almeno le postazioni stanno tutte sullo stesso rettilineo" e chi invece ha nostalgia del centro, sede storica del mercato, "per tradizione e perché dava vita e colore al cuore della città". E c’è anche chi per ora non si sbilancia e decide di aspettare qualche altro martedì prima di esprimersi sull’andamento del cambio location. "Lo spostamento è avvenuto per cause di forza maggiore: il post-sisma – esordisce Mauro Feliciani di "Voglia di tende" –. In particolare credo abbia pesato l’avvio dei lavori a Palazzo Europa, cantiere che, da solo, avrebbe occupato venti posti per le bancarelle. L’ideale sarebbe tornare in centro non appena quest’opera specifica termini. Per adesso non vedo altre soluzioni rispetto a viale Giovanni XXII, tenendo in considerazione allo stesso tempo sicurezza, viabilità, scuole. Coloro che ne risentiranno di più credo siano gli anziani, che hanno i propri ritmi e i propri tempi e di solito preferiscono muoversi nel raggio di un isolato. C’è stato l’intento da parte dell’amministrazione di venirci incontro, ma conosco le problematiche del sisma avendo preso parte a mercati nell’Alto Maceratese". Oxana Malygina (calzature), invece, preferisce via Giovanni XXIII: "Qui passano tutti, le bancarelle sono posizionate lungo lo stesso viale e i clienti lo percorrono dall’inizio alla fin; è più semplice trovarci, a differenza del centro, dove eravamo sparsi su più zone". "È necessario un periodo di rodaggio, un po’ di tempo per riabituare le persone al nuovo spostamento – aggiunge Youssef Majdouli (abbigliamento uomodonna) –. Il riscontro è ancora un’incognita. Però va anche detto che probabilmente avremo come clienti nuovi anziani residenti in questa parte della città". "Fino a qualche anno fa – conclude Mauro Pirro (abbigliamento uomodonna e calzature) – il mercato di Tolentino era di serie A. Questo di viale Giovanni XXIII, rispetto al centro, è più un mercato rionale. Gli spostamenti hanno inciso sulla clientela. Vedremo…".